الجفاف وأزمة كورونا وملف الانتخابات في نشرة السومرية

= قانون الجرائم المعلوماتية يشهد مخاضا عسيرا داخل البيت التشريعي, وعزم برلماني على تشريعه قبل انتهاء الدورة الحالية.

= شبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين .. ايران تمنع وصول المياه... والعراق يهدد باللجوء الى المجتمع الدولي.



= اصابات كورونا في تصاعد مقلق .. اكثر من تسعة الاف حالة جديدة , والصحة تؤكد: لم نجبر الموظفين على اخذ اللقاح.