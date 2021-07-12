انت الان تتابع خبر الجفاف وأزمة كورونا وملف الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = التنافس الانتخابي يحتدم داخلَ العاصمة بين المرشحين , والمفوضية تعلن افتتاحَ اكثرَ من الفِ محطةِ اقتراعٍ في البلاد.
= قانون الجرائم المعلوماتية يشهد مخاضا عسيرا داخل البيت التشريعي, وعزم برلماني على تشريعه قبل انتهاء الدورة الحالية.
= شبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين .. ايران تمنع وصول المياه... والعراق يهدد باللجوء الى المجتمع الدولي.
= اصابات كورونا في تصاعد مقلق .. اكثر من تسعة الاف حالة جديدة , والصحة تؤكد: لم نجبر الموظفين على اخذ اللقاح.
= شبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين .. ايران تمنع وصول المياه... والعراق يهدد باللجوء الى المجتمع الدولي.
= اصابات كورونا في تصاعد مقلق .. اكثر من تسعة الاف حالة جديدة , والصحة تؤكد: لم نجبر الموظفين على اخذ اللقاح.