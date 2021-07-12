اخبار العالم

الجفاف وأزمة كورونا وملف الانتخابات في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الجفاف وأزمة وملف الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = التنافس الانتخابي يحتدم داخلَ العاصمة بين المرشحين , والمفوضية تعلن افتتاحَ اكثرَ من الفِ محطةِ اقتراعٍ في البلاد.
= قانون الجرائم المعلوماتية يشهد مخاضا عسيرا داخل البيت التشريعي, وعزم برلماني على تشريعه قبل انتهاء الدورة الحالية.

= شبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين .. ايران تمنع وصول المياه... والعراق يهدد باللجوء الى المجتمع الدولي.


= اصابات كورونا في تصاعد مقلق .. اكثر من تسعة الاف حالة جديدة , والصحة تؤكد: لم نجبر الموظفين على اخذ اللقاح.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا