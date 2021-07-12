الصحة العالمية حول 'كورونا دلتا': ستهيمن على العالم

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الى ان "الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي تم خلاله رصد ارتفاع لعدد الإصابات بكوفيد-19 في العالم، حيث تم تسجيل هذا الارتفاع في 6 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما جرى كذلك تصاعد مؤشر الوفيات بعد شهد تراجعا على مدى 10 أسابيع سابقة".وأضاف تيدروس "نواجه تدهورا لحالة الطوارئ الصحية "الخاصة بجائحة فيروس كورونا"، الأمر الذي يعرض الأرواح ووسائل العيش والتعافي العالمي المستدام لخطر متزايد".

وذكر أن "سلالة "دلتا" لفيروس كورونا سجلت حتى الآن في 104 دولة، لافتا إلى أن توقعات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنها ستصبح قريبا النسخة المهيمنة في جميع أنحاء العالم".

