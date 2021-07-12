انت الان تتابع خبر ميسي يهدي لقب كوبا أمريكا لثلاثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحققت الأرجنتين لقبها الأول في كوبا أمريكا منذ العام 1993 على حساب البرازيل بهدف نظيف سجله أنخل دي ماريا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، ليحقق ميسي أول لقب دولي كبير مع بلاده دام انتظاره طويلا بعد إخفاقه في أربع مباريات نهائية كبرى.وقال ميسي عبر حسابه في إنستغرام: "أريد أن أهدي هذا النجاح إلى عائلتي التي منحتني دائما الثقة للاستمرار، ولأصدقائي الذين أحبهم جدا، إلى كل الأشخاص الذين يدعموننا، وفوق كل شيء إلى 45 مليون أرجنتيني الذين عانوا كثيرا مع هذا الفيروس المروع ( كورونا )".

كما وجه ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، التحية إلى مارادونا الذي توفي عن 60 عاما في نوفمبر الفائت، مشيرا إلى أن "دييغو كان يدعمنا حتما أينما كان".



ولم تنظم الأرجنتين احتفالات رسمية بسبب تداعيات الجائحة، إلا أن الجماهير تجمعت بالآلاف في العاصمة بوينوس آيرس عند عودة المنتخب إلى بلاده واستقبلت أبطالها، فيما تجمع الآلاف في مختلف المدن الأرجنتينية للاحتفال بهذا الإنجاز.

وبعد حفل سريع في مقر الاتحاد المحلي في العاصمة الأرجنتينية، غادر اللاعبون بوسائل مختلفة، من دون إحداث ضجة.

وقال ميسي المتوج بالكرة الذهبية 6 مرات: "من أجل الاستمرار في الاحتفال، يجب أن نعتني ببعضنا البعض، يجب ألا ننسى أن الطريق ما زال طويلا لعودة الأمور إلى طبيعتها. استفيدوا من هذه الفرحة لاستمداد القوة من أجل محاربة هذا الفيروس سويا".

