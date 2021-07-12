القبض على متهمين بحيازة المخدرات في محافظتين

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارز المديرية ألقت القبض على 7 متهمين في محافظة البصرة بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح غير مرخص".

واضافت ان "مفارز المديرية ألقت القبض على 9 متهمين في محافظة بابل بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي"، موضحة انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية " 28/32 " مخدرات" .

