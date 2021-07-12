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القبض على متهمين بحيازة المخدرات في محافظتين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظتي بابل والبصرة.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "مفارز المديرية ألقت القبض على 7 متهمين في محافظة البصرة بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح غير مرخص".

واضافت ان "مفارز المديرية ألقت القبض على 9 متهمين في محافظة بابل بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي"، موضحة انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية " 28/32 " مخدرات" .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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