الاتحاد الأفريقي يشيد بانتخابات إثيوبيا ويهنئ آبي أحمد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الاتحاد الأفريقي رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بفوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة

التي جرت في 21 يونيو/حزيران الماضي, وأعلنت نتائجها السبت بفوز حزب الازدهار الحاكم بقيادة آبي احمد، بأغلبية ساحقة.

وقال بيان صادرا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الإثنين، إنه يرحب بنتائج الانتخابات التي أعلنها مجلس الانتخابات الإثيوبي بفوز حزب الازدهار الحاكم بالأغلبية.

وهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي،آبي احمد، على الفوز الكبير الذي حققه حزبه بالبرلمان ومجالس الأقاليم.

وأشاد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بمجلس الانتخابات الإثيوبي الذي أشرف على عملية تنظيم الانتخابات، قائلا: "أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الانتخابات الإثيوبي وتنظيمه الرائع للانتخابات العامة في البلاد."

كما ضمن فكي جهود الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة الآخرين في ضمان "إجراء انتخابات سلمية ومنظمة وذات مصداقية إلى حد كبير، على الرغم من التحديات المتعلقة بالأمن واللوجستيات وجائحة كورونا.

وقال إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تتطلع إلى مراقبة انتخابات الجولة الثانية المقرر إجراؤها في الـ 6 سبتمبر/أيلول المقبل في الدوائر الانتخابية المتبقية، كما هو مخطط لها.

وأثني، فكي، على الدور الذي قامت به بعثة المراقبة الأفريقية للانتخابات الإثيوبية برئاسة، الرئيس النيجيري السابق، أولوسيغون أوباسانجو، لإنجاز مهمتهم.

وأظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الإثيوبية، السبت الماضي، اكتساح حزب الازدهار الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء آبي أحمد بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان.

ووفق ما أعلنه مجلس الانتخابات الإثيوبي، فقد فاز حزب الازدهار بـ410 من إجمالي 436 مقعدا تم التنافس عليه في الجولة الأولى لاختيار عدد مقاعد الانتخابات في انتظار جولة ثانية من اختيار البرلمان الذي يضم 547 نائبا.

وشهدت الانتخابات الإثيوبية تنافس نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.

