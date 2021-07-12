مقتل رئيس مخابرات "طالبان" برصاص القوات الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل رئيس مخابرات حركة طالبان الإثنين، على يد عناصر القوات الخاصة الأفغانية في إقليم لوجار.

يأتي ذلك فيما كثف مسلحو طالبان تسللهم داخل العديد من عواصم الأقاليم في أفغانستان، حسبما قال مسؤولون الإثنين، وسط تنامي المخاوف بشأن استقرار الدولة التي مزقتها الحرب بعدما تنهي القوات الدولية انسحابها في الأسابيع المقبلة.

وقال فرحناز باميري وناجي نازاري عضوا مجلس إقليم بدخشان إن طالبان سيطرت على منطقة شرطية في عاصمة الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد.

وقالا إنه تم إخراج المسلحين من مناطق أخرى بالمدينة في عمليات أمنية جرت مؤخرا.

وفي نفس الوقت، مازالت طالبان تسيطر على مواقع في قلعة نو عاصمة إقليم بادغيس بغربي البلاد، وتمكن المسلحون من اختراق المدينة قبل أسبوع.

كما انتزعت طالبان السيطرة على منطقتين شرطيتين داخل غزني عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الأسم بجنوب شرق البلاد، بحسب عضوي المجلس المحلي حميدالله سارواري وغلام سخي زابولي.

ومن ناحية أخرى، تردد أن القتال في مدينة قندهار بجنوب البلاد قد هدأ حيث هاجمت طالبان أجزاء من المدينة مطلع الأسبوع وحاولت على ما يبدو تحرير الرفقاء من السجن المركزي.

يذكر أن طالبان سيطرت على أكثر من مئة مقاطعة منذ بدأت القوات الدولية الانسحاب من الأول من مايو/أيار الماضي.