شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. 16 وفاة و1244 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7992.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إلى تسجيل 1244 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 502 ألف و439.

كما لفتت إلى تسجيل 1523 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 483 ألفاً و937.