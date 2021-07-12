15 يوليو.. "إكسبو الشارقة" يطلق النسخة الأولى من معرض "عيد الأضحى المبارك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف مركز إكسبو الشارقة خلال الفتره من 15حتى 24 من يوليو الحالي فعاليات النسخة الأولى من معرض عيد الأضحى المبارك الذي يضم باقة متميزة من العروض والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات التي سيقدمها كبار تجار التجزئة من مختلف إمارات الدولة، وأشهر العلامات التجارية إضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات.



وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن استضافة النسخة الأولى من معرض "عيد الأضحى المبارك" يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للمركز الرامية إلى تعزيز حضور الشركات العاملة في قطاع التجزئة وتوفير الدعم لهم من خلال تنظيم واستضافة عدد كبير من معارض التجزئة ولا سيما خلال فترة الأعياد والتي يزداد فيها الطلب على المنتجات ما يشكل فرص مهمة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد وتنشيط حركة مبيعاتها إلى جانب دور هذه المعارض في تلبية متطلبات سكان إمارة الشارقة وزوارها.. مشيداً بحجم ومستوى المشاركة المحلية والعالمية للشركات العارضة في هذا الحدث وبجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية.

وأشار إلى أن المعرض يمثل واحدة من أبرز وجهات التسوق والترفيه الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة التي تنظم خلال فترة عيد الأضحى حيث يتيح الحدث لزواره الفرصة لتمضية الأوقات البهيجة خلال فترة الأعياد ويقدم لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات في ظل مشاركة واسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية.. مشيراً إلى أن المركز وضع صحة وسلامة جميع المشاركين على رأس أولوياته خلال الحدث من خلال اتخاذ وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية.

من جانبه أكد جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة "ليز إيفنت" الجهة المنظمة للمعرض أن إطلاق هذا الحدث يأتي في ضوء تنامي الشراكة الاستراتيجية مع مركز إكسبو الشارقة والتي أتاحت للشركة تنظيم العديد من المعارض المتخصصة في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية... متوجهاً بالشكر إلى مركز إكسبو الشارقة على استضافة هذا الحدث وحرصه على تطبيق أقصى التدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة الزوار والعارضين ما يعكس تميز المركز وخبرته الطويلة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والأحداث العالمية والمحلية.. مشيراً إلى أن معرض "عيد الأضحى المبارك" يتميز بتنوع وشمولية المنتجات التي سيقدمها،ولا سيما في ظل المشاركة الواسعة من كبار تجار التجزئة.