خلال 4 أيام.. ارتفع معدل الإصابات بكورونا في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا ولليوم الرابع على التوالي عتبة الـ25 ألفا.



وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي-عن تسجيل 25140 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية /مقابل 25033 إصابة أمس.

، وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء /5403/، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو /2566/.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 710 حالات وفاة جديدة /مقابل 749 حالة وفاة أمس/ ،وتماثل 16429 مريضا للشفاء البلاد منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي المسجل في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و808 ألاف و 473 إصابة مؤكدة، منها 143 ألفا و 712 حالة وفاة وخمسة ملايين و 216ألفا و 648 حالة شفاء.

وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما دفع عددا من أقاليم البلاد، على رأسها موسكو، إلى فرض التطعيم الإلزامي لبعض الفئات الاجتماعية، وخاصة للعاملين في مجال الخدمات.