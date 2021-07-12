شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للاتصالات: زيادة أعداد المستخدمين للهاتف المحمول لـ100 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دراية تامة ومتابعة مستمرة لمؤشرات سوق الاتصالات المحلي، واحتياجات المستخدمين، ومقدمي الخدمات المرخص لهم، حتي يتمكن من وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة للعمل على تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتي يكون من الأسواق الرائدة عالميا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي، والتي خصصت لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وقال الجمل إن الجهاز أصدر التقارير الخاصة بمؤشرات استخدام خدمات الاتصالات للتعرف على التوجهات الفعلية للمستخدمين والذي كشف عن تغيير أنماط المستخدمين منذ بداية جائحة كورونا، حيث تم رصد زيادة في اعداد المستخدمين للهاتف المحمول الى 100 مليون مستخدم، بالإضافة إلى زيادة أنماط المستخدمين في مجالات التعلم والعمل 23 ضعف خلال الربع الأول من العام 2021 مجالات التسوق الإلكتروني 7 اضعاف، مجالات المحتوى الترفيهي 4 أضعاف، التصفح 3 أضعاف، كما زادت ساعات الذروة من 7 ساعات الى 14 ساعة يوميا.

وأشار الجمل إلي طرح الترددات الجديدة لمواكبة زيادة أعداد مشتركي خدمات المحمول وزيادة الاحمال الجديدة من الاستهلاك فضلا عن طرح إطار تنظيمي جديد وترخيص جديد لإنشاء أبراج المحمول، والتعاون مع الجهات المعنية لتسريع الموافقات على انشاء محطات المحمول وتقيل الفترة الزمنية لتصبح خمسة أشهر بدلا من عام.

وأكد الجمل دعم التوسع في استخدام محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية والتوسع في الاعتماد على الطرق الإلكترونية في عمليات شحن الرصيد ووقف طباعة كروت الشحن البلاستيكية لدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، فضلا عن طرح تراخيص جديدة لخدمات جديدة بالإضافة الى تجديد تراخيص أخرى لخدمات قائمة.

وفي سياق متصل، أشار الجمل الى ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم في المؤشرات الدولية 54 مركزا ليكون في المرتبة 41 عالميا، كما جاء تقدم ترتيب المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز في الترتيب 23 عالميا.

وأضاف الجمل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتأسيس المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات لتدريب الكوادر المتخصصة من الدول الأفريقية في العديد من المجالات منها الامن السيبراني – البنية التحتية – الشمول المالي الرقمي- إدارة الموارد الحرجة (الترقيم والترددات) – المدن الذكية.

واستعرض الجمل أبرز العوائد الوطنية المتوقعة من إنشاء المركز في مقدمتها تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات، بناء شبكة من العلاقات المتميزة بين الخبراء المصريين ونظرائهم من الهيئات الإفريقية، تبادل الخبرات الفنية حول قضايا الاتصالات على الصعيد الدولي والإقليمي وتنسيق وجهات النظر بشأنها، التعريف بالمشروعات القومية الحديثة وإبراز الجهود المصرية المبذولة للارتقاء بالدولة، تأكيد الدور المصري الرائد فى إفريقيا وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات، دعم قطاع السياحة المصري عبر اتاحة الفرصة للمتدربين للتعرف على الوجهات السياحية بها، دعم الاستثمارات المصرية بإفريقيا.

كما أكد الجمل على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يزخر بكوكبة من الخبراء المصريين أصحاب المكانة الدولية ومنهم من يرأس لجان هامة في منظمات دولية وإقليمية يتم اختيارهم بالانتخاب نظرا لكفاءتهم ومكانتهم الدولية وهو ما مكن الجهاز من التعرف على التوجهات العالمية الجديدة في مجالات الاتصالات والعمل على نقلها للسوق المحلي وبما يخدم توجهات الدولة واحتياجات المستخدمين ومن خلال العاملين بالجهاز أصحاب الخبرات فى المجالات الفنية والقانونية والاقتصادية والإدارية.

وخلال الاجتماع كرمت لجنة الاتصالات بمجلس النواب رئيس الجهاز، واهدته درع التميز لاسيما وجهودة خلال الفترة الماضية.