شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات: طرح رخصة لشركة أبراج المحمول ومتوقع بدأ عملها فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، المهندس حسام الجمل، عن الجهود المبذولة لتحسين جودة شبكات المحمول، وذلك من خلال عده محاور في مقدمتها تسريع الحصول علي ترخيص أبراج التقوية، وطرح ترددات جديدة لاستيعاب الزيادة، لافتاً إلي أنه تم طرح رخصه لشركة أبراج الاتصالات اللاسلكية هدفها إنشاء أبراج تشاركية ومن المتوقع أن تبدأ في عملها الشهر القادم.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد بدوى، والتى خصصت لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وقال الجمل، إن مستوي الترددات بدايه من نهايه العام الجارى سيكون مرضي جد، موضحا أن متابعة الجهاز للجودة من خلال مركز قياسات مؤشرات الجودة بالتعاون مع بيت خبرة فضلا عن السيارات المتنقله للقياسات في الشوارع ويصدر تقرير إعلاميًا حول القياسات مشمول كافة المناطق المختلفة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المتتابعة ومنها مايكون بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار الجمل إلي اتفاقية بين شركات المحمول والتأمين الاجتماعي لصرف المعاشات من خلال محافظ الهاتف، وذلك بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول.

وأضاف الجمل، أنه تم زيادة سعة مركز تلقي الشكاوي 3 أضعاف تسهيلا علي المواطنين، الأمر الذي انعكس ايجابيا في زياده عدد المكالمات اليومية وذلك فضلا عن تعدد قنوات التواصل خلال ال 24 ساعة، وإدخال لغة الاشارة.

ونوه حسام الجمل، إلي أن منظومة نقل الأرقام تجري خلال 24 ساعه فضلا عن إطلاق عده مبادرات لتمكين ذوي الهمم من استخدام التكنولوجيا.