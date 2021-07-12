شكرا لقرائتكم خبر عن “اتصالات النواب” تكرم فاضل ديغم لحصوله على جائزة التميز لأفضل بحث عالمى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الإثنين، الدكتور فاضل ديغم، رئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز، لحصوله علي جائزة التميز لعام 2021 عن أفضل بحث على مستوى العالم مساهمةً في تطور مجال الاتصالات من قبل الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات (IEEE)، خلال التقييم السنوي حول الأبحاث المؤثرة في قطاع الاتصالات خلال الخمسة عشر عامًا السابقة، وذلك في حضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وهنأ النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتور فاضل لحصوله علي الجائزة، مؤكدا أنه محل فخر للجميع.

وتعد هي المرة الأولى التي يتم منح هذه الجائزة لباحث من أصل مصري وعربي، نشر البحث الفائز للدكتور فاضل ديغم عام 2007 والذي كان له أثر كبير على تطور أنظمة وخدمات الاتصالات وبالأخص ما يعرف بأنظمة الراديو الذكي وهي أجهزة لاسلكية تتمتع بالقدرة على إدراك ما حولها واتخاذ قرارات ذكية مناسبة، وكذلك تطوير وتطبيق مبدأ استخدام الطيف الترددي بشكل ديناميكي مما يسهم في رفع كفاءة وزيادة الخدمات التي يمكن تقديمها من خلاله، حيث تم الاستعانة بالبحث والاستفادة من نتائجه في العديد من الأبحاث والدراسات اللاحقة من قبل ما يقرب من 3500 باحث ومؤسسة علمية وصناعية على مستوي العالم.

ويأتي اختيار البحث الفائز بناء على توصيات من خبراء دوليين مشرفين على الدوريات العلمية الدولية في مجال الاتصالات لترشيح مجموعة منتقاة من الأبحاث المنشورة خلال 15 عامًا والتي كان لها إسهام واضح في تطور أنظمة وخدمات الاتصالات.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات جهاز تنظيم الإتصالات، ومنهم المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور حسام عبد المولي رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور محمد عبدالفتاح، مدير عام كبار العملاء بالجهاز.