شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توصى بوضع جدول زمنى لازدواج طريق أسيوط / الخارجة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الضبع، بشأن عدم ازدواج طريق أسيوط / الخارجة الوادي الجديد بطول 230 كم، حيث إن هذا الطريق يربط محافظات الصعيد بمحافظة الوادي الجديد.

وأوصت اللجنة بتقديم بيان رسمى من الهيئة العامة للطرق والكباري، توضح فيه ما تم تنفيذه والميزانية الموضوعة للأعمال وجدول زمنى بالفترة الزمنية للانتهاء من تنفيذ الطريق للذكور فى طلب الإحاطة.

كما تناقش لجنة النقل والمواصلات، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم استكمال محور الشهيد محمد رأفت والذي يربط مدينة أرمنت الجبط بطريق مصر أسوان الزراعي، والذي بدأ العمل به منذ عشرون عاما، وطلب إحاطة مقدم من النائب نادر مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الحاجة إلى ازدواج الطريق الموازي لخط السكة الحديد الذي يربط بين مدينتي هيهيا والزقازيق بمحافظة الشرقية، نظراً لوقوع حوادث يومية على هذا الطريق.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة من النائبة هالة أبو السعد، بشأن عدم الانتهاء من مشروع كوبري عتريس بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وطلب إحاطة من النائبة إيمان سالم، بشأن ترميم كوبري مدخل كفر عوض الله (كوبري الشلبي) مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وطلب إحاطة من النائبة فايزة صالح، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري على النيل (فرع رشيد) عند مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة لربطها بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.