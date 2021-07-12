شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تناقش طلبات تطوير وميكنة الشهر العقارى وإنشاء مجمع محاكم بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، طلب إحاطة مقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن فتح ساحة الانتظار الخاصة بمحكمة فارسكور بمحافظة دمياط، وكذلك سرعة إنشاء مجمع محاكم بفارسكور ليضم النيابة الإدارية ومحكمة الأسرة والشهر العقاري.

وقال النائب محمود نجيب مشعل، مقدم طلب الإحاطة، إن المحامين والمستشارين والقضاة لا يجدون أماكن للانتظار داخل المحكمة، مطالبا بضرورة أن يتم السماح لتلك الفئات بالانتظار داخل حرم المحكمة.

وبشأن مجمع محاكم فارسكور، قال النائب محمود نجيب، إنه يجب أن يتم فتح هذا المجمع، ويتم وضعه ضمن الخطة المالية للعام المالي الحالي.

وقال شعراوي عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط، إن الوزارة تقوم بترتيب أولوياتها عن طريق البوابة الإلكترونية والتي تقوم بتسجيل جميع طلباتها عن الطريق الإلكتروني، ويتم التعامل ماليا مع الطلبات وفقا للموازنة المتاحة، وإرجاء باقي الطلبات للعام الجديد، لذلك فعلى وزارة العدل أن تعيد ترتيب طلباتها على البوابة الإلكترونية لوزارة التخطيط حتي يتم إدراج الطلبات التى تريد إدخالها للعام الحالي.

وقال المستشار حاتم وجيه، ممثل وزارة العدل، إن هذا القرار لا يخص وزارة العدل فقط، حيث إن المحكمة تخضع لقوانين أمنية يجب مراجعة الجهات المختصة بها، وسوف يتم النظر في هذا الأمر سريعا، وفيما يخص إنشاء مجمع محاكم فارسكور بالفعل تم إدراجه في الخطة ولكن ليست خطة العام الحالي.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن تطوير وتحديث وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة كفر الشيخ.

وعلق النائب منير عبد الجواد وكيل اللجنة، على طلب الإحاطة، بأن محافظة كفر الشيخ تعاني من أزمة بمكتب التوثيق الشهر العقاري بها، حيث إن مساحة المكتب صغيرة جدا ولا يوجد أماكن انتظار للمواطنين، مطالبا بتزويد عدد المكاتب.