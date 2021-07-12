فاينانشال تايمز: آلاف الإيرانيين يتوجهون إلى أرمينيا للحصول على اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن آلاف الإيرانيين توجهوا إلى أرمينيا المجاورة خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة للحصول على لقاحات كوفيد-19، في الوقت الذي تكافح فيه بلادهم نقص إمدادات اللقاح.

وأفاد مسؤولون بأن هناك زيادات حادة في حركة المرور وكذلك الرحلات الجوية إلى العاصمة الأرمنية يريفان حيث يسافر الإيرانيون في رحلة للحصول على جرعات اللقاح المجانية، التي تتوفر في أرمينيا على نطاق أكثر اتساعًا من بلدهم إيران، وفقُا لتقرير نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأشار التقرير إلى أن إيران استوردت من جرعات لقاحات كوفيد-19 عددًا أقل مما هو متوقع، وواجهت أيضًا تأخيرات في طرح اللقاحات المنتجة محليًا. وحتى الآن، حصل 5.7 بالمائة من سكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة على الجرعة الأولى، فيما حصل 2.5 بالمائة على الجرعة الثانية.

وفي الوقت نفسه، تشهد البلاد أعلى معدل وفيات بكوفيد-19 في الشرق الأوسط، حيث سجلت أكثر من 86 ألف حالة وفاة، وتكافح حاليًأ موجة خامسة من الإصابات بعد انتشار المتغير دلتا، بحسب التقرير.

وقال فالي تيموري، المسؤول البارز في قطاع السياحة الإيراني، إن مستوى الطلب على اللقاحات بين الإيرانيين أدى إلى نقص في أماكن الإقامة في بعض المناطق.

وصرح لوسائل إعلام محلية بأن الطرق القريبة من الحدود "مليئة بالسيارات الخاصة"، مضيفًا "ليس من السهل العثور على أماكن مناسبة للإقامة".

وأشار تيموري إلى أن الإيرانيين سافروا إلى أرمينيا معتمدين على أنفسهم، نظرًا لأنه لا يُسمح لأي من الشركات السياحية تنظيم رحلات بهدف التطعيم.

وقالت إدارة الجمارك الإيرانية الأسبوع الماضي إن الإيرانيين بدأوا في القيام بهذه الرحلات قبل نحو شهر. ومنذ ذلك الحين، زاد عدد المسافرين الذين يعبرون الحدود البرية من 30 مسافرًا في اليوم إلى ما يصل إلى 400.

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدد الرحلات الجوية الأرمينية بين طهران ويريفان زاد أيضًا من 5 إلى 11 خلال هذه الفترة.

ولا تتوفر إحصائيات حول عدد الإيرانيين الذين تم تطعيمهم في أرمينيا، بحسب التقرير.

وذكرت "فاينانشال تايمز" في تقريرها إن وسائل الإعلام الإيرانية تقول إن الأرمن يحجمون عن تلقي لقاحات كوفيد-19، ما أدى إلى زيادة العرض في البلاد.

واستنادًا إلى بيانات موقع "Our World in Data"، تلقى 6 بالمائة و1.7 بالمائة من سكان أرمينيا الجرعتين الأولى والثانية على التوالي حتى يوم 4 يوليو.