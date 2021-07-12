بينهم المستشار محمود الشريف.. وزير العدل يصدر حركة تغييرات لمساعديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، حركة تعديل للمستشارين مساعديه، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وشملت قطاعات شئون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقاري والتوثيق، وشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

واستمراراً لما استنه الوزير من تقليد، تم إجراء تسليم واستلام للملفات بين مساعدي الوزير المنتهي عملهم والمساعدين الجدد، ثم اجتمع الوزير معهم وشكر المستشارين على جهودهم، ورحب بمساعدي الوزير الجدد متمنياً لهم التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن المساعدين الجدد هم :

1- المستشار / صبحي السيد عبد الوهاب اللبان ــ مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية .

2- المستشار / محمود محمد عبد الحميد سليمان ــ مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية .

3- المستشار / محمود محمد حلمي أحمد الشريف ــ مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ .

4- المستشار / محمد عبده حسن صالح ــ مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .

5- المستشار / خالد حسن أمين النشار ــ مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة .

6- المستشار/د. أشرف كامل أحمد السيد حجازي ــ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق .

جاء ذلك في إطار متابعة المستشار عمر مروان وزير العدل لسير العمل بالوزارة وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير.