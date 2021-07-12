الأمن الإسرائيلي يقبض على شخص بتهمة نقل معلومات إلى إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" اليوم الاثنين إلقاء القبض على شخص قبل أسابيع للاشتباه في قيامه بنقل معلومات حساسة إلى إيران.

وذكر الجهاز أن المشتبه به نقل معلومات إلى عملاء للاستخبارات الإيرانية عن طريق مصدر اتصال لبناني عراقي.

وتم اتهامه بالاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات إلى عدو.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن المشتبه به رجل أعمال ثري من المجتمع البدوي، ويتردد أنه كان على اتصال بالعديد من السياسيين الإسرائيليين، وذكرت تقارير أنه نقل معلومات عن وزير الدفاع بيني جانتس إلى مصدر الاتصال.

كما تردد أن رجل الأعمال واجه صعوبات مالية في الفترة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، فقد اعتقلته السلطات مطلع يونيو ولم يتم السماح له بلقاء محام لمدة ثلاثة أسابيع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في جهاز الأمن العام أن اعتقاله جاء في "إطار المساعي التي تبذلها أجهزة الأمن الإسرائيلية لإحباط محاولات حزب الله وايران لتجنيد عناصر إسرائيلية بغية استهداف الشخصيات المرموقة في الساحتين السياسية والعسكرية ولجمع المعلومات الاستخباراتية".