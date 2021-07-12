ظريف يحث الرئيس الإيراني المنتخب على استكمال المفاوضات النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته على استكمال المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وكتب ظريف، في تقرير قدمه لرئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أن "هذه المفاوضات تقترب في آخر أسابيع العمل للحكومة الحالية من إطار اتفاق محتمل لرفع العقوبات الأمريكية اللاقانونية".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول في التقرير: "آمل باستكمال ما توفر تحقيقه لغاية الآن، عبر استيفاء جميع حقوق الشعب الإيراني، في بداية عمل الحكومة القادمة، بتوجيهات سماحة المرشد وإدارة الرئيس المنتخب والدعم من مجلس الشورى الإسلامي".

وشدد ظريف على أنه عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي، فإنه يتعين على الحكومة الجديدة التركيز على المصالح الوطنية طويلة الأجل وليس على الأيديولوجية.

ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه خلفا للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في الخامس من أغسطس.

وكان رئيسي قد انتقد الاتفاق مرارا خلال السنوات الماضية، ويتوقع مراقبون أنه لن يستمر في السياسة النووية المعتدلة التي يتبعها روحاني وظريف.

إلا أن رئيسي وعد خلال حملته الانتخابية، قبل الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي، بإنهاء سريع للأزمة الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بشكل واقعي إلا إذا تم رفع العقوبات الأمريكية في إطار الاتفاق النووي.

واختتمت الشهر الماضي في فيينا جولة سادسة من مفاوضات رامية لإعادة إحياء الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب عام 2018 منه بصورة أحادية.