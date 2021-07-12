منظمة الصحة العالميّة : هناك صلة "محتملة" بين إلتهاب القلب واللقاحات المضادّة لكورونا

اسماعيل عبد الحي - قالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة، إن هناك صلة "محتملة" بين حالات الإلتهاب في القلب واللقاحات التي تعتمد نفس تقنية "أر أن إيه" (الحمض النووي الريبوزي المرسال) ضد كوفيد 19.

أوضح خبراء من اللجنة الإستشارية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية في بيان، أنه تم الإبلاغ عن حالات لإلتهاب عضلة القلب وإلتهاب غشاء القلب في العديد من البلدان، ولا سيما في الولايات المتحدة.

وأشاروا إلى أن "الحالات التي تم الإبلاغ عنها حدثت بشكل عام في الأيام التي أعقبت التطعيم، وبشكل أكثر عند الشباب وفي كثير من الأحيان بعد الجرعة الثانية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد كوفيد-19".

بعد مراجعة المعلومات المتوفرة حتى الآن، خلص خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن "البيانات الحالية تشير إلى وجود صلة سببية محتملة بين إلتهاب عضلة القلب ولقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال".

وفي المقابل، أشاروا إلى أن "فوائد لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال تفوق المخاطر في الحد من حالات الإستشفاء والوفيات الناجمة عن الاصابة بكوفيد-19".

أ ف ب