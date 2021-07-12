إنهيار مبنى في فلوريدا الأمريكيّة / إرتفاع عدد الضحايا إلى 79 قتيلا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الأمريكية أمس، الجمعة 9 جويلية 2021، عن إرتفاع حصيلة ضحايا حادث إنهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد في ولاية فلوريدا إلى 79 شخصا.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي دايت، دانييلا ليفين كافا في مؤتمر صحفي، إن فرق البحث التي تعمل في موقع المبنى السكني المنهار عثرت بشكل عام أمس الجمعة، على 15 جثة أخرى، مضيفة أنه تم تأكيد مصرع 79 شخصا، كما ذكرت أن مصير 61 شخصا لا يزال مجهولا.

وجاء ذلك بعد يومين من إعلان فرق البحث أنه لم يعد هناك أمل في العثور على أحد على قيد الحياة.

وللتذكير، وقعت مأساة إنهيار المبنى السكني الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح يوم 24 جوان الماضي، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وكالات