قائد القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان يسلم مهامه

ابوظبي - سيف اليزيد - سلم قائد القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان الجنرال أوستن سكوت ميلر مهامه، اليوم الاثنين، في سياق الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من البلد.

وخلال مراسم أقيمت في العاصمة الأفغانية كابول، قام الجنرال ميلر، الذي يقود قوات التحالف في أفغانستان منذ سبتمبر 2018، بتسليم القيادة إلى الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم) المتمركزة في فلوريدا بجنوب شرق الولايات المتحدة.

و"سنتكوم" هي المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في عشرين دولة في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا، من ضمنها أفغانستان.