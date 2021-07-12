روسيا: التدخل الخارجي في شؤون كوبا أمر غير مقبول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 05:12 مساءً - منذ ساعتين

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، أن أي تدخل خارجي في شؤون كوبا الداخلية هو أمر غير مقبول.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، إن روسيا “تعتبر أنه من غير المقبول التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات السيادة، وأي أعمال أخرى من شأنها أن تشجع على زعزعة استقرار الوضع في الجزيرة”.

“نحن نعتبر أنه من غير المقبول التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وأي أعمال مدمرة أخرى من شأنها أن تدفع إلى زعزعة استقرار الوضع في الجزيرة (كوبا)”.

وشهد عدد من المدن الكوبية أمس الأحد مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، رافع خلالها المحتجون شعارات مناهضة للحكومة، وفي وقت لاحق خرج مسيرات إلى الشوارع مؤيدة للحكومة بعد دعوة من الرئيس ميغيل دياز كانيل.

وفي الأثناء قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم حرية التجمع للكوبيين وستدين بشدة أي استخدام للعنف ضد المتظاهرين.