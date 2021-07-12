بأمر من السيسي.. مصر تستمر في إعلان حالة الطوارئ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 05:12 مساءً - منذ 4 ساعات

ذكرت صحيفة “اليوم السابع” ان مجلس النواب المصري، وافق على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن مد حالة الطوارئ.

وتم الموافقة على القرار المعلن من الرئيس المصري رقم 174 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو.

قال المستشار حنفي جبالي: “توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة وهى ثلثى أعضاء المجلس، ولذا أعلن موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمد الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر”.

جاء فى نص قرار رئيس الجمهورية، فى مادته الأولى، أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأى مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 24 يوليو.

ونص القرار فى مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ اراوح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ.