شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 255 جراحة بالعين في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك بحملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا التي انطلقت 7 يوليو وتستمر حتى 14 يوليو 2021م على 421 حالة وأجرى الفريق 255 عملية جراحية، فضلًا عن توزيع 383 نظارة طبية وصرف لـ 1,305 أنواع من الأدوية، استفاد من هذه الحملة الطبية التطوعية العائلات والأفراد ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

وتأتي الحملة امتدادًا للحملات الطبية التطوعية في مكافحة العمى، التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول ذات الاحتياج ومنها جمهورية نيجيريا، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الكاملة لهم.