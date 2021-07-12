انت الان تتابع خبر العراق والامم المتحدة يبحثان مكافحة المخدرات والجريمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، مع ممثل عن الامم المتحدة مكافحة المخدرات والجريمة في العراق.