العثور على صواريخ واسلحة غير مرخصة في محافظتين

بغداد - ياسين صفوان - نفذت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عمليات تفتيش وعثرت على صواريخ قاذفة واسلحة غير مرخصة في كركوك وبغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية والبحث عن العصابات الإرهابية المهزومة حيث نفذت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش منطقة "تل الذهب" بقضاء الحويجة بكركوك أسفرت عن العثور على 4 صواريخ قاذفة RBG7 وقنبرتي طائرة مسيرة ، تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".



واضافت ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة حي المواصلات ببغداد، تم خلالها العثور على بندقيتين كلاشنكوف و3 مخزن بندقية و75 إطلاقة بندقية"، موضحة انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".

