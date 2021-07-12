عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت بيانات لوكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين بأنه تم إعطاء إجمالي 114.2 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ 1.45 مليون جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورنا في البرازيل منذ نحو 25 أسبوعاً.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 19.1 مليون حالة، بالإضافة إلى 533 ألفاً و488 حالة وفاة. وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و19 أسبوعاً.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.