انت الان تتابع خبر الشرطة الاتحادية تقبض على متهمين يتاجران بالآثار في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين يتاجران بالآثار في بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " قوات الشرطة الاتحادية ألقت القبض على اثنين من تجار الآثار وسط العاصمة بغداد ، وجاءت عملية القبض على المتهمين وفق متابعة أمنية دقيقة بالاشتراك مع مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات ، تمكنت خلالها مفارز اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى من القبض على المتهمين بالجرم المشهود بعد ان عثر بحوزتهما على 5 قطع اثرية".
واضافت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية والأصولية بحقهما".
واضافت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية والأصولية بحقهما".