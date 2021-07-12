بعد الداخلية والدفاع.. الكاظمي يصدر أمر ترقية جديد لهذه الفئة

بغداد - ياسين صفوان - أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أمراً بترقية ضباط جهاز مكافحة الارهاب.

وقال السكرتير الشخصي للقائد العام، الفريق الركن محمد حميد البياتي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط جهاز مكافحة الارهاب من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 2021".