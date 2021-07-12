انت الان تتابع خبر بعد الداخلية والدفاع.. الكاظمي يصدر أمر ترقية جديد لهذه الفئة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أمراً بترقية ضباط جهاز مكافحة الارهاب.
وقال السكرتير الشخصي للقائد العام، الفريق الركن محمد حميد البياتي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط جهاز مكافحة الارهاب من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 2021".
في السياق، قام القائد العام للقوات المسلحة بترقية قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت الى رتبة فريق ركن ضمن جدول تموز.
وكان الكاظمي قد أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارتي الداخلية والدفاع.