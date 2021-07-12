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الكاظمي يصدر أمراً بترقية ضباط الدفاع

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بغداد - ياسين صفوان - أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أمراً بترقية ضباط وزارة الدفاع.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "أخير أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 2021".

ويوم الخميس الماضي، اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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