الكاظمي يصدر أمراً بترقية ضباط الدفاع

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "أخير أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 2021".

ويوم الخميس الماضي، اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية.

