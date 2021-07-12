انت الان تتابع خبر الكاظمي يصدر أمراً بترقية ضباط الدفاع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أمراً بترقية ضباط وزارة الدفاع.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "أخير أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 2021".
ويوم الخميس الماضي، اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية.
ويوم الخميس الماضي، اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية.