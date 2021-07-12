نبيه بري: لا حصانة لأي متورط في انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه لن يقبل إلا بالحقيقة بقضية تفجير مرفأ بيروت.

وشدد بري، في خطاب متلفز الإثنين: "من موقعنا السياسي والبرلماني نؤكّد لذوي الشهداء وللجرحى والمتضرّرين أن جريمة انفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنيه أصابت كلّ اللبنانيين في الصميم".

وأكد أننا "لن نقبل تحت أيّ ظرف من الظروف أقلّ من معرفه الحقيقة كاملة بكلّ تفاصيلها، ومعاقبة كلّ من تسبّب بها في أيّ موقع كان".

وأشار إلى أن "أقصر الطرق إلى الحقيقة هي تطبيق القانون بعيداً عن التحريض والتجييش والسّمو بقضية الشهداء وقدسيتها فوق أية اعتبارات سياسية أو انتخابية أو شعبويّة".

وأضاف: "نؤكد بكلّ شفافية وهدوء أن لا حصانة لأيّ متورّط في أي موقع كان، وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور".

كما لفت إلى أن "الحصانة فقط هي لدماء الشهداء، هي للوطن ولكرامة الإنسان، وللدستور والقانون، وليس لشريعة الغاب".

كلام بري يأتي بعد انتقادات كبيرة طالته ومجلس النواب بسبب المماطلة برفع الحصانة عن 3 نواب طلب المحقق العدلي بقضية انفجار بيروت رفعها عنهم بذريعة الحاجة إلى أدلة وبراهين إضافية.

واتهم أهالي الضحايا بري ومجلس النواب بالعمل على تمييع التحقيق في القضية.