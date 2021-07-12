الاتحاد الأوروبي يوافق على تشكيل مهمة عسكرية جديدة لتدريب قوات موزمبيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وافق الاتحاد الأوروبي على تشكيل مهمة عسكرية جديدة لتدريب قوات موزمبيق في محاولة للعمل على استقرار إقليم كابو ديلجادو الغني بالغاز.



ويشن مسلحون متشددون هجمات دموية في شمال موزمبيق منذ عام 2017. ونزح أكثر من 700 ألف شخص، ويواجه نحو 3ر1 مليون شخص أزمة إنسانية حادة، وفقا لما قاله الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن أفراد المهمة سوف يقدمون خبرات مكافحة الإرهاب وجهود الحماية المدنية وأمور أخرى.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم رسميا على الخطة، بعدما تم التوصل إليها في مايو/أيار الماضي، بعد طلب من حكومة موزمبيق.

وسيتم تحديد عدد المشاركين في المهمة، المتوقع أن تستمر لمدة عامين، في وقت لاحق.

وقد نشرت البرتغال، التي كانت موزمبيق مستعمرة تابعة لها، أفرادا عسكريين لتدريب قوات موزمبيق، وأشارت دول أوروبية مثل ألمانيا وهولندا إلى أنها لن ترسل قوات.