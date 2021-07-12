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دولة الإمارات على عتبة 16 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات على عتبة 16 مليون جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 34,536 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الإثنين 15,968,660 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 161.46 جرعة لكل 100 شخص".

 

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".

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