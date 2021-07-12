شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه للمرة الأولى تقوم الهيئة بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عشرة أشهر دفعة واحدة، حرصاً منها على مصلحة الزملاء المحاليين للمعاش، وتقليل الفجوة الزمنية لصرف مكافأة نهاية الخدمة.

وأكد "الشوربجي" فى بيان للهيئة الوطنية للصحافة اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحاليين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن الفترة من 19فبراير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، يوم الخميس الموافق 2021/7/15 وسيتم تحويل المكافأة للزملاء علي حساباتهم البنكية أو البريدية.