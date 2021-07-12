شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس النواب يوجه التحية لجموع الشعب بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الاثنين، بالتهنئة إلي جموع الشعب المصرى وللأمة العربية.

وقال "جبالي" في ختام الجلسة العامة اليوم: "باسمكم جميعاً وباسمي، أتقدم بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري، وللأمة العربية الإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار على مصر الغالبية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وكان المجلس أخذ الموافقة النهائية اليوم على 6 مشروعات قوانين وهى مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 و 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية الفيومى و أيمن أبو العلا فى نفس الموضوع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، ومشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية)، و مشروعى قانونين مقدمان من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما.