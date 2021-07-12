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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة الخليل

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محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

 

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عدة في مدينة الخليل وبلدة أذنا، كما نصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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