قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة الخليل

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عدة في مدينة الخليل وبلدة أذنا، كما نصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.