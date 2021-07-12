- 1/2
- 2/2
11 يوليو , 2021
الدورة الثالثة لاتحاد المصارف العربية في الغردقة
تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصري طارق حسن عامر، نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية في دورته الثالثة بمدينة الغردقة المصرية، خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو (تموز) 2021 في فندق البارون سهل حشيش.
وقد افتتح أعمال المنتدى جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصري، حيث ألقى الكلمة نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
وتحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة 27 متحدثاً من مصر وعـدد من الدول العربية والأجنبية، سواء حضورياً أوعبر تقنيةZoom ، ثم توالت جلسات العمل وتخللتها مناقشات ومداخلات أفضت إلى التوصيات التالية:
- التركيز على أهمية التقييم الداخلي والتخطيط المستقبلي لكفاية رأس المال على مستوى كل بنك على حدة لمواجهة كافة المخاطر المتوقعة، مع أخذ نتائج اختبارات الضغط في الاعتبار.
- ما استحدثه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد من ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة أو تلك التى تعاني من بعض المشاكل.
- أهمية قيام مسؤولي أمن المعلومات بالبنوك بوضع آليات للتعامل مع مخاطر هجمات الأمن السيبراني.
- إجراء اختبارات ضغوط توضح مدى قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة ولا سيما هجمات الأمن السيبراني.
- أهمية بناء القدرات فى مجالات علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنوك، بما يتزامن مع خطوات التحول الرقمي، ويضمن كفاءة إدارة مخاطرها.
- يجب أن تشمل سياسات إدارة المخاطر تداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها وأخذ الاحتياطات اللازمة لموجهتها.
- أهمية إيلاء عناية خاصة لتعزيز نظم المعلومات الائتمانية بالبنوك وتعزيزالإدارات والوحدات المتخصصة بكل بنك لتوفير بيانات لحظية لمسئولي المخاطر لتقييم وقياس وإدارة المخاطر الائتمانية بشكل استباقي وفعال.
- أهمية أن تنتهج البنوك المركزية سياسة إعلامية خاصة خلال فترات الأزمات والكوارث الطبيعية لطمأنة المودعين والمستثمرين، وبما يعزز الثقة في القطاع المصرفي.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام أعمال الدورة الثالثة لاتحاد المصارف العربية في الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.