اختتام أعمال الدورة الثالثة لاتحاد المصارف العربية في الغردقة

11 يوليو , 2021

تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصري طارق حسن عامر، نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية في دورته الثالثة بمدينة الغردقة المصرية، خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو (تموز) 2021 في فندق البارون سهل حشيش.

وقد افتتح أعمال المنتدى جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصري، حيث ألقى الكلمة نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

جانب من فعاليات الدورة

وتحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة 27 متحدثاً من مصر وعـدد من الدول العربية والأجنبية، سواء حضورياً أوعبر تقنيةZoom ، ثم توالت جلسات العمل وتخللتها مناقشات ومداخلات أفضت إلى التوصيات التالية: