انت الان تتابع خبر القبض على متهم بسرقة 20 مليون دينار من داخل منزل في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على متهم بسرقة 20 مليون دينار من داخل منزل في العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ (20 مليون دينار عراقي) من دار سكني".
واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه وتقديمه الى القضاء لينال جزاءه العادل".
واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه وتقديمه الى القضاء لينال جزاءه العادل".