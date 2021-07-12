القبض على متهم بسرقة 20 مليون دينار من داخل منزل في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ (20 مليون دينار عراقي) من دار سكني".

واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه وتقديمه الى القضاء لينال جزاءه العادل".

