تسجيل نحو 21 الف اصابة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وذكرت الوزارة في بيان، أنه" تم تسجيل 20 ألفا و829 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مشيرة الى "ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى 3 ملايين و394 ألفا و279 إصابة".



واكدت الصحة الايرانية "تسجيل 182 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 86 ألفا".

