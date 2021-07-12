مباحثات مصرية أوروبية بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى وزير الخارجية المصرية سامح شكري وسكرتير عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج مباحثات ثنائية اليوم الإثنين في بروكسل تناولت التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب في أفريقيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إن شكري التقى ستولتنبرج بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في إطار الاهتمام بالتشاور مع مختلف الأطراف الدولية للتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية، وطرح الرؤية المصرية بشأنها.

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول سبل تفعيل وتطوير برامج التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في عدة مجالات من بينها الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والكشف عن وإزالة الألغام، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الراهنة".





وتطرقت المحادثات أيضا إلى مختلف التحديات الأمنية في أرجاء المنطقة، خاصةً في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، وكذا الساحل والصحراء والقرن الأفريقي، بحسب البيان.

وتناول شكري الموقف المصري إزاء الأزمات التي تواجه عدد من دول المنطقة وجهود بلاده في مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تنتهجها القاهرة في هذا الإطار، مؤكداً التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.