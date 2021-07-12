بين القدس ورام الله.. هادي عمرو يسعى للبناء على زيارة بلینكن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السفارة الأمريكية بإسرائيل إن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو يلتقي فلسطينيين وإسرائيليين في زيارة تمتد للجمعة.

وأشارت، في بيان، إلى أن عمرو وصل أمس إلى المنطقة في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت: "يقوم نائب مساعد وزير الخارجية بزيارة للقاء مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني الإسرائیلي والفلسطیني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مسؤولین حكومیین، لمتابعة الزیارة الأخیرة لوزیر الخارجیة الأمریكي بلینكن في مايو/أيار الماضي".

وأضافت: "یبدأ اجتماعاته الیوم في كل من القدس ورام الله، وبعد ذلك في بیت لحم وتل أبیب".

وتابعت: "یتطلع خلال لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني الفلسطیني والإسرائیلي والقطاع الخاص إلى معرفة المزید عن أعمالھم التي یقومون بھا والتحدیات التي یواجھونھا"

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن عمرو "سوف یلتقي أیضاً بمسؤولین من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطینیة وحكومة إسرائیل".