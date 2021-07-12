شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التلفزيون العراقي الرسمي يعلن عن اندلاع حريق كبير بأحد طوابق وزارة الصحة ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي اليوم الاثنين أن حريقا كبيرا التهم أحد طوابق وزارة الصحة ببغداد.



وقال تلفزيون "العراقية" الرسمي إن حريقا التهم الطابق الرابع بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد النيران بعد إجلاء العاملين.

ولم يكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى ولا أسبابه.