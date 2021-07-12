العراق يسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، تذليل العقبات أمام انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية.



وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية، أحمد الصحّاف، في بيان إن الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عبدالكريم هاشم مصطفى التقى نائب المدير العام في منظمة التجارة العالمية السفير الصيني جانغ شيانغ تشن، وبحث سبل تفعيل ملف انضمام العراق إلى المنظمة".

وأكد اللقاء أهمية تواصل العمل في إنجاز الوثائق الفنية لإتمام متطلبات الانضمام، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه عملية الانضمام.