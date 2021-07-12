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العراق يسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

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بحث ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، تذليل العقبات أمام انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية.

 

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية، أحمد الصحّاف، في بيان إن الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عبدالكريم هاشم مصطفى التقى نائب المدير العام في منظمة التجارة العالمية السفير الصيني جانغ شيانغ تشن، وبحث سبل تفعيل ملف انضمام العراق إلى المنظمة".

 

وأكد اللقاء أهمية تواصل العمل في إنجاز الوثائق الفنية لإتمام متطلبات الانضمام، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه عملية الانضمام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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