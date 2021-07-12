شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 2679 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 343 شخصًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الإثنين، تسجيل 2679 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 343 شخصًا، وتسجيل 3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 956 إصابة و210 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 206 آلاف و769 شخصًا، بينهم 22 ألفًا و323 حالة نشطة، ووفاة 3243 شخصا.