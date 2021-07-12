الخميس.. "العشاء الأخير" لميركل في البيت الأبيض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

يقيم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مأدبة عشاء على شرف المستشارة الألمانية التي أوشكت ولايتها على الانتهاء أنجيلا ميركل، عندما تزور البيت الأبيض يوم الخميس المقبل. ووفقاً للبرنامج الأسبوعي للرئيس الأمريكي الذي نشره البيت الأبيض مساء أمس الأحد، سيحضر زوج ميركل، يواخيم زاور، العشاء. وسيسبق العشاء اجتماع ثنائي بين ميركل وبايدن، ومؤتمر صحفي مشترك خلال برنامج الزيارة الخميس، وميركل هي أول رئيسة حكومة من أوروبا يستقبلها بايدن في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في يناير(كانون الثاني) الماضي. ويسعى بايدن لإصلاح العلاقات مع ألمانيا، التي كانت متوترة بشدة في عهد سلفه دونالد ترامب، ووفقاً للبيت الأبيض، من المقرر أن تدور المحادثات حول مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" الألماني-الروسي، وتحاول واشنطن وبرلين إيجاد حل وسط بشأن هذه القضية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الجمعة الماضي: "ما زلنا نعتقد أنها صفقة سيئة تجلب معها مشاكل عالمية". ومن المخطط أيضاً أن تتطرق المحادثات إلى قضية تغير المناخ، ومكافحة جائحة كورونا، والعلاقات مع الصين وروسيا والعديد من بين موضوعات أخرى، وجاء في برنامج بايدن الأسبوعي أن "زيارة العمل التي تقوم بها ميركل ستعيد تأكيد العلاقات الثنائية العميقة والدائمة بين الولايات المتحدة وألمانيا". وبالنسبة لميركل، من المفترض أن تكون هذه الزيارة الأخيرة إلى الولايات المتحدة بصفتها مستشارة. ولن تترشح ميركل بعد الآن في الانتخابات العامة المقررة في نهاية سبتمبر(أيلول) الماضي، وكانت آخر زيارة قامت بها ميركل للبيت الأبيض في أبريل(نيسان) 2018، عندما كان ترامب رئيساً.

