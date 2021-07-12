طالبان تحاصر مدينة غزنة بوسط أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

قال مسؤول محلي، اليوم الإثنين، إن "مقاتلي حركة طالبان حاصروا مدينة غزنة بوسط أفغانستان واستولوا على منازل مدنيين لاستخدامها في قتال قوات الأمن"، لتكون المدينة بذلك أحدث مركز حضري يتعرض لتهديدات المتشددين. والهجوم هو الأحدث على عاصمة إقليمية إذ تسعى طالبان لتطويق المدن والاستيلاء على الأراضي وشجعها في ذلك رحيل القوات الأجنبية. وقال حسن رضائي عضو مجلس إقليم غزنة: "الوضع في مدينة غزنة حرج للغاية.. تستخدم طالبان منازل المدنيين كمخابئ وتطلق النار على قوات الأمن الأفغانية". وتصاعدت أعمال العنف في البلاد منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل(نيسان) أن القوات الأمريكية ستنسحب بحلول 11 سبتمبر(أيلول) منهية بذلك وجودها الذي دام 20 عاماً في أفغانستان.

