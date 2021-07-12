الموالون للغرب يفوزون بالانتخابات في مولودوفا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

أظهرت بيانات من لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا الإثنين فوز حزب (العمل والتضامن) بزعامة رئيسة البلاد الموالية للغرب مايا ساندو في الانتخابات البرلمانية المبكرة استناداً إلى برنامج لمكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات. وبعد فرز( 99.63%) من الأصوات، تبين أن ثلاث قوى سياسية فقط ستكون ممثلة في البرلمان الجديد. وأظهرت البيانات حصول حزب العمل والتضامن على (52.60%) من الأصوات فيما حصل منافسه الرئيسي، كتلة الاشتراكيين والشيوعيين، على ( 27.3%). وفاز حزب رجل الأعمال إيلان شور، المتهم بالاحتيال وغسل الأموال فيما يتصل بفضيحة مصرفية بمليار دولار، على (5.77%) من الأصوات. وينفي شور ارتكاب مخالفات. ويتنافس الغرب وروسيا على النفوذ في تلك الجمهورية السوفيتية السابقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة والتي تعد واحدة من أفقر دول أوروبا وعانت من تباطؤ اقتصادي حاد خلال جائحة كورورونا. وحلت ساندو البرلمان في أبريل (نيسان) والذي كان لحزبها 15 مقعداً به وذلك بعد محاولتين فاشلتين لتشكيل حكومة جديدة.

