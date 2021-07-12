100 مهاجر يخترقون سياج ميلية الإسبانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

تمكنت مجموعة من 119 مهاجراً أفريقياً من جنوب الصحراء، من بين أكثر من مائتي شخص، الإثنين من دخول مدينة مليلية الإسباني ذاتية الحكم، الواقعة بشمال إفريقيا، عبر القفز من أعلى السياج الحدودي مع المغرب. ووفقاً لمصادر من وفد الحكومة الإسبانية في مليلية، فقد أصيب خمسة من أفراد الحرس المدني ومهاجر بجروح طفيفة، والأخير تلقى الرعاية في مركز صحي، خلال عملية اختراق السياج الحدودي، التي تعد واحدة من أكبر عمليات تسلل مهاجرين غير شرعيين إلى المدينة في الأشهر الأخيرة. وحدثت عملية التسلل عبر السياج الحدودي فجر الإثنين، ونشر الحرس المدني الإسباني، بالتعاون مع قوات الأمن المغربية، قوة في المنطقة، على الرغم من أن 119 مهاجراً، جميعهم ذكور، تمكنوا في النهاية من الوصول إلى مليلية. واتجه المهاجرون الأفارقة سيراً على الأقدام إلى مركز الإقامة المؤقتة المخصص للمهاجرين بالمدينة، يرافقهم عدد كبير من سيارات الشرطة، حيث سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي كإجراء احترازي من فيروس كورونا. وتعد مليلية وسبتة، وهي مدينة إسبانية أخرى في شمال إفريقيا، بوابتين للعبور إلى الاتحاد الأوروبي من أفريقيا مع ضغوط هجرة ملحوظة ، خاصة من الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى.

