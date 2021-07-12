الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، لمدة 6 أشهر أخرى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، بسبب دورها في الصراع بشرق أوكرانيا. وكان قد تم فرض العقوبات لأول مرة في يوليو(تموز) 2014، رداً على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعمها للانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد. ويتم تمديد الإجراءات التقييدية منذ ذلك الحين، بصورة منتظمة. ويعني التمديد الأخير للقرارات، استمرار تطبيق العقوبات حتى 31 من يناير(كانون ثاني) 2022 على الأقل. وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بإحراز تقدم في اتفاق مينسك، الذي يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وسحب الجانبين للأسلحة الثقيلة من خط المواجهة في شرق أوكرانيا. وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي صناعات المال والطاقة والدفاع الروسية، مما يعيق وصول البنوك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ويحد من استيراد بعض الواردات من الاتحاد الأوروبي.

