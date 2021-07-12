الصين مسؤولة عن نصف الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

أظهر تحليل لاتجاهات الانبعاثات اليوم الاثنين أن 25 مدينة كبيرة فقط، كلها تقريباً في الصين، مسؤولة عن أكثر من نصف الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي ولدتها عينة من 167 مركزاً عمرانيا في أنحاء العالم.



وخلص الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية فرونتيرز إلى أنه على مستوى الفرد، لا تزال انبعاثات المدن الواقعة في المناطق الأغنى في العالم أعلى بوجه عام من تلك الصادرة عن المراكز الحضرية في الدول النامية.

وقارنت الدراسة بين انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المعلنة من 167 مدينة في 53 دولة، ووجدت أن 23 مدينة صينية، بينها شنغهاي وبكين وهاندان، إلى جانب موسكو وطوكيو ساهمت بنسبة 52% من إجمالي الانبعاثات.

وشملت الدراسة مدناً أكثر من الصين والهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأن مساهمتها أعلى في الانبعاثات العالمية ولأهميتها في النقاش الخاص بالمناخ.

الدعوة لخفض الانبعاثات

وقال شاو تشنغ تشن العالم البيئي في جامعة سون يات-سين بمدينة قوانغتشو في جنوب الصين، والذي شارك في إعداد الدراسة، إن النتائج تسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المدن في خفض الانبعاثات. وأضاف "إنه أمر بسيط ومنطقي... إذا لم تتحرك فإنك ستعاني في نهاية المطاف من تغير المناخ".

وحذر تشن وعلماء آخرون من أن بعض البيانات المتاحة للاستخدام في دراستهم لم تكن كاملة، إذ تعود الأرقام المعلنة من بعض المدن حتى عام 2005.